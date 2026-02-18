Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Марсьяль получил вывих плеча

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль, ныне выступающий за мексиканский «Монтеррей», получил вывих правого плеча в матче 6-го тура мексиканской Клаусуры с «Леоном» (1:0). Об этом сообщает официальный сайт команды.

Марсьяль является воспитанником «Лиона», ранее он также выступал за «Монако», «Манчестер Юнайтед», «Севилью» и греческий АЕК. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость француза оценивается в € 6 млн.

В составе «Манчестер Юнайтед» Марсьяль выигрывал Кубок Англии, два Кубка лиги, Суперкубок страны и Лигу Европы. Со сборной Франции футболист брал трофей Лиги наций.