Бенфика — Реал Мадрид. Прямая трансляция
23:00 Мск
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Марсьяль получил вывих плеча

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль, ныне выступающий за мексиканский «Монтеррей», получил вывих правого плеча в матче 6-го тура мексиканской Клаусуры с «Леоном» (1:0). Об этом сообщает официальный сайт команды.

Мексика — Лига МХ . Клаусура. 6-й тур
15 февраля 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Монтеррей
Монтеррей
Окончен
1 : 0
Леон
Леон
1:0 Каналес – 24'    

Марсьяль является воспитанником «Лиона», ранее он также выступал за «Монако», «Манчестер Юнайтед», «Севилью» и греческий АЕК. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость француза оценивается в € 6 млн.

В составе «Манчестер Юнайтед» Марсьяль выигрывал Кубок Англии, два Кубка лиги, Суперкубок страны и Лигу Европы. Со сборной Франции футболист брал трофей Лиги наций.

