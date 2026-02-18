Фото: упущенный момент Мбаппе на 39-й минуте матча «Реала» с «Бенфикой» в ЛЧ

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе не реализовал голевой момент в первом тайме матча раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Бенфикой». На 39-й минуте защитник Трент Александер-Арнольд с правого края выполнил сильный прострел в центр штрафной, где француз не смог замкнуть.

Фото: Кадр из трансляции Okko

Игра проходит на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Франсуа Летексье. После первого тайма счёт 0:0.

Второй матч между «Реалом» и «Бенфикой» состоится 25 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

По итогам общего этапа Лиги чемпионов лиссабонская команда набрала девять очков и заняла 24-е место. Мадридский клуб заработал 15 очков и расположился на девятой строчке.

