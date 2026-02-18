«Боруссия» Дортмунд переиграла «Аталанту» в первом стыковом матче плей-офф ЛЧ

Окончен первый стыковой матч раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором играли дортмундская «Боруссия» и «Аталанта» из Бергамо. Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали дортмундцы. Встреча состоялась на стадионе «Дортмунд» (Германия). В качестве главного арбитра матча выступил Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды).

На третьей минуте Серу Гирасси открыл счёт в этой игре и вывел дортмундцев вперёд. На 42-й минуте Максимилиан Байер удвоил преимущество немецкой команды.

Ответная встреча состоится 25 февраля. По итогам общего этапа Лиги чемпионов немецкая команда набрала 11 очков и заняла 17-е место. Итальянский клуб заработал 13 очков и расположился на 15-й строчке.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.