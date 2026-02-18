Скидки
Бенфика — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Александр Головин получил красную карточку за фол на 46-й минуте матча «Монако» — «ПСЖ»

Комментарии

В эти минуты проходит первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором встречаются французские «Монако» и «ПCЖ». Команды играют на стадионе «Луи II» в Монако. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания). На момент написания новости счёт 2:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
2 : 3
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Балогун – 1'     2:0 Балогун – 18'     2:1 Дуэ – 29'     2:2 Хакими – 41'     2:3 Дуэ – 67'    
Удаления: Головин – 48' / нет

Полузащитник «Монако» Александр Головин получил прямую красную карточку на 48-й минуте. Сначала арбитр показал россиянину предупреждение, но позже изменил своё решение после подсказки VAR.

Ранее, на первой минуте, нападающий «Монако» Фоларин Балогун забил в ворота российского голкипера Матвея Сафонова с передачи российского полузащитника Александра Головина. На 18-й минуте Балогун оформил дубль, реализовав выход один на один с вратарём. На 22-й минуте полузащитник «ПСЖ» Витинья не забил с пенальти. С ударом справился вратарь Филипп Кён. На 29-й минуте нападающий «ПСЖ» Дезире Дуэ сократил отставание в счёте. Двумя минутами ранее он заменил форварда Усмана Дембеле. Защитник парижан Ашраф Хакими сравнял счёт на 41-й минуте.

Ответный матч между командами состоится в среду, 25 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. По итогам общего этапа Лиги чемпионов «Монако» набрал 10 очков и занял 21-е место. Парижский клуб с 14 очками расположился на 11-й строчке.

