«Реал» обыграл «Бенфику» в матче раунда плей-офф Лиги чемпионов благодаря голу Винисиуса

Завершился первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались «Бенфика» и мадридский «Реал». Игра проходила на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Франсуа Летексье. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу «сливочных».

На 50-й минуте вингер «Королевского клуба» Винисиус Жуниор забил единственный мяч в игре.

Второй матч между «Реалом» и «Бенфикой» состоится 25 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

По итогам общего этапа Лиги чемпионов лиссабонская команда набрала девять очков и заняла 24-е место. Мадридский клуб заработал 15 очков и расположился на девятой строчке.

