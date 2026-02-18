Скидки
Бенфика — Реал Мадрид. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Матч «Бенфика» — «Реал» приостановлен из-за вероятного расизма в адрес Винисиуса

Матч «Бенфика» — «Реал» приостановлен из-за вероятного расизма в адрес Винисиуса
Комментарии

Матч раунда плей-офф Лиги чемпионов «Бенфика» — «Реал» приостановлен из-за возможного проявления расизма в адрес нападающего «сливочных» Винисиуса Жуниора.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Винисиус Жуниор – 50'    

Фото: Кадр из трансляции Okko

Бразильский вингер отметился голом на 50-й минуте встречи, после чего отпраздновал, станцевав у углового флага, что не понравилось болельщикам лиссабонской команды. Перед розыгрышем мяча с центра поля Винисиус подбежал к главному судье встречи Франсуа Летексье и указал в направлении полузащитника Джанлуки Престианни, с которым ранее у него случилась стычка. После этого арбитр показал жест, сигнализирующий о возможном проявлении расизма. Отметим, Винисиус получил жёлтую карточку после своего празднования.

Комментарии
