Александр Головин получил две красные в двух матчах за пять дней в составе «Монако»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин получил две красные карточки в двух матчах подряд в составе клуба. Россиянин был удалён на 48-й минуте первого матча плей-офф Лиги чемпионов УЕФА с «ПСЖ». Команды играют в эти минуты на стадионе «Луи II» в Монако. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания). На момент написания новости счёт 2:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Арбитр показал Головину жёлтую карточку, но изменил своё решение после вмешательства VAR. Ранее Головин получил две жёлтые карточки за одну минуту в матче 22-го тура Лиги 1 с «Нантом» (3:1). Таким образом, россиянин удалился дважды за пять календарных дней в двух играх подряд.
Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года. В текущем сезоне на его счету два гола и четыре результативные передачи в 26 матчах.
