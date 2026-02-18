Главный тренер «Галатасарая» Бурук оценил победу над «Ювентусом» в Лиге чемпионов
Поделиться
Главный тренер турецкого «Галатасарая» Окан Бурук прокомментировал победу над «Ювентусом» (5:2) в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов.
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 20:45 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
5 : 2
Ювентус
Турин, Италия
1:0 Сара – 15' 1:1 Копмейнерс – 16' 1:2 Копмейнерс – 32' 2:2 Ланг – 49' 3:2 Санчес – 60' 4:2 Ланг – 75' 5:2 Боэ – 86'
Удаления: нет / Кабаль Мурильо – 67'
«Я [в перерыве] поздравил футболистов с тем, как они играли. Мы больше доминировали, но нам не повезло с двумя пропущенными голами. Мы контролировали игру, футболисты старались. Мы здорово отыгрались. Я сказал, что мы победим, если продолжим так играть.
Важно то, что мы быстро забили второй мяч. Обретя уверенность, мы забили в третий раз, а потом было удаление. Мы доминировали и до конца матча играли с большой охотой. Мы не думали, что текущего счёта достаточно, и этого я хотел больше всего», – приводит слова Бурука Hurriyet.
Материалы по теме
Комментарии
- 18 февраля 2026
-
01:07
-
01:03
-
01:01
-
00:54
-
00:49
-
00:42
-
00:38
-
00:37
-
00:36
-
00:29
-
00:22
-
00:16
-
00:10
-
00:10
-
00:10
-
00:09
-
00:06
-
00:00
- 17 февраля 2026
-
23:59
-
23:50
-
23:50
-
23:44
-
23:36
-
23:33
-
23:30
-
23:30
-
23:24
-
23:24
-
23:21
-
23:20
-
23:13
-
23:10
-
23:04
-
23:03
-
23:00