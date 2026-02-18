Главный тренер «Галатасарая» Бурук оценил победу над «Ювентусом» в Лиге чемпионов

Главный тренер турецкого «Галатасарая» Окан Бурук прокомментировал победу над «Ювентусом» (5:2) в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов.

«Я [в перерыве] поздравил футболистов с тем, как они играли. Мы больше доминировали, но нам не повезло с двумя пропущенными голами. Мы контролировали игру, футболисты старались. Мы здорово отыгрались. Я сказал, что мы победим, если продолжим так играть.

Важно то, что мы быстро забили второй мяч. Обретя уверенность, мы забили в третий раз, а потом было удаление. Мы доминировали и до конца матча играли с большой охотой. Мы не думали, что текущего счёта достаточно, и этого я хотел больше всего», – приводит слова Бурука Hurriyet.