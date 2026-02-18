Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бенфика — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Галатасарая» Бурук оценил победу над «Ювентусом» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Галатасарая» Бурук оценил победу над «Ювентусом» в Лиге чемпионов
Комментарии

Главный тренер турецкого «Галатасарая» Окан Бурук прокомментировал победу над «Ювентусом» (5:2) в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 20:45 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
5 : 2
Ювентус
Турин, Италия
1:0 Сара – 15'     1:1 Копмейнерс – 16'     1:2 Копмейнерс – 32'     2:2 Ланг – 49'     3:2 Санчес – 60'     4:2 Ланг – 75'     5:2 Боэ – 86'    
Удаления: нет / Кабаль Мурильо – 67'

«Я [в перерыве] поздравил футболистов с тем, как они играли. Мы больше доминировали, но нам не повезло с двумя пропущенными голами. Мы контролировали игру, футболисты старались. Мы здорово отыгрались. Я сказал, что мы победим, если продолжим так играть.

Важно то, что мы быстро забили второй мяч. Обретя уверенность, мы забили в третий раз, а потом было удаление. Мы доминировали и до конца матча играли с большой охотой. Мы не думали, что текущего счёта достаточно, и этого я хотел больше всего», – приводит слова Бурука Hurriyet.

Материалы по теме
Такого с «Юве» в ЛЧ ещё не было! «Галатасарай» забил пять (!) мячей команде Спаллетти
Такого с «Юве» в ЛЧ ещё не было! «Галатасарай» забил пять (!) мячей команде Спаллетти
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android