Колумбийский новичок «Зенита» Джон Дуран грубо сфолил уже на пятой минуте дебютного матча за свой новый клуб. Арендованный у саудовского «Аль-Насра» нападающий появился в стартовом составе в товарищеской встрече с «Краснодаром» (1:0). Команды играли на стадионе «Джебель-Али» (Дубай, ОАЭ) в рамках зимних учебно-тренировочных сборов.

В начале игры Джон Дуран во время прессинга грубо сфолил против защитника «быков» Витора Тормены. За своё нарушение правил футболист получил жёлтую карточку. Дуран отыграл 66 минут, после чего был заменён.

«Краснодар» после 18 туров Мир Российской Премьер-Лиги занимает первое место в турнирной таблице, набрав 40 очков. «Зенит» располагается на второй строчке, имея в активе 39 очков.