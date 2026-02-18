Скидки
Бенфика — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Видео: фол Дурана на пятой минуте дебютного матча в составе «Зенита»

Видео: фол Дурана на пятой минуте дебютного матча в составе «Зенита»
Комментарии

Колумбийский новичок «Зенита» Джон Дуран грубо сфолил уже на пятой минуте дебютного матча за свой новый клуб. Арендованный у саудовского «Аль-Насра» нападающий появился в стартовом составе в товарищеской встрече с «Краснодаром» (1:0). Команды играли на стадионе «Джебель-Али» (Дубай, ОАЭ) в рамках зимних учебно-тренировочных сборов.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
17 февраля 2026, вторник. 16:00 МСК
Краснодар
Краснодар, Россия
Окончен
0 : 1
ДВ
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
0:1 Глушенков – 29'    

В начале игры Джон Дуран во время прессинга грубо сфолил против защитника «быков» Витора Тормены. За своё нарушение правил футболист получил жёлтую карточку. Дуран отыграл 66 минут, после чего был заменён.

«Краснодар» после 18 туров Мир Российской Премьер-Лиги занимает первое место в турнирной таблице, набрав 40 очков. «Зенит» располагается на второй строчке, имея в активе 39 очков.

