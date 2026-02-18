Тренер «Ньюкасл Юнайтед» Эдди Хау: у «Карабаха» есть очень качественные футболисты

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Эдди Хау высказался о предстоящем первом стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов с «Карабахом».

«Перед этой игрой я много смотрел матчи «Карабаха», а также видел их встречи с «Челси» и «Ливерпулем». Счёт [6:0] в их игре с «Ливерпулем» не отражает хода встречи. «Карабах» очень здорово начал ту игру, у них было немало опасных моментов, они показали высокий уровень техники. У них есть очень качественные футболисты.

Этот матч вызывает настоящий ажиотаж, особенно с учётом числа наших болельщиков на этой игре. Разумеется, мы должны выполнить свою работу, проявив себя как можно лучше, нам необходимо правильно отнестись к этому матчу. Уверен, так и будет», — приводит слова Хау официальный сайт УЕФА.