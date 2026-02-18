Матч «Бенфика» — «Реал» был возобновлён спустя девять минут после эпизода с расизмом

Матч раунда плей-офф Лиги чемпионов «Бенфика» — «Реал» был возобновлён спустя девять минут после эпизода с возможным проявлением расизма в адрес нападающего «сливочных» Винисиуса Жуниора. Инцидент произошёл после гола бразильца на 50-й минуте. Мяч был разыгран с центра поля на 59-й минуте.

Бразильский вингер отметился голом на 50-й минуте встречи, после чего отпраздновал, станцевав у углового флага, что не понравилось болельщикам лиссабонской команды. Перед розыгрышем мяча с центра поля Винисиус подбежал к главному судье встречи Франсуа Летексье и указал в направлении полузащитника Джанлуки Престианни, с которым ранее у него случилась стычка. После этого арбитр показал жест, сигнализирующий о возможном проявлении расизма.

