«ПCЖ» победил «Монако» в Лиге чемпионов. Сафонову забили на 1-й минуте, Головин был удалён

Завершился первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором встречались французские «Монако» и «ПCЖ». Команды играли на стадионе «Луи II» в Монако. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания). Волевую победу со счётом 3:2 одержали футболисты парижского клуба.

На первой минуте нападающий «Монако» Фоларин Балогун забил в ворота российского голкипера Матвея Сафонова с передачи российского полузащитника Александра Головина. На 18-й минуте Балогун оформил дубль, реализовав выход один на один с вратарём. На 22-й минуте полузащитник «ПСЖ» Витинья не забил с пенальти. С ударом справился вратарь Филипп Кён. На 29-й минуте форвард «ПCЖ» Дезире Дуэ сократил отставание в счёте. Двумя минутами ранее он заменил форварда Усмана Дембеле.

Защитник парижан Ашраф Хакими сравнял счёт на 41-й минуте. Полузащитник «Монако» Александр Головин получил прямую красную карточку на 48-й минуте. Сначала арбитр показал россиянину предупреждение, но позже изменил своё решение после подсказки VAR. На 67-й минуте Дуэ оформил дубль и вывел свою команду вперёд.

Ответный матч между командами состоится в среду, 25 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. По итогам общего этапа Лиги чемпионов «Монако» набрал 10 очков и занял 21-е место. Парижский клуб с 14 очками расположился на 11-й строчке.