Моуринью получил красную карточку за споры с судьёй в матче «Бенфика» — «Реал»

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью получил красную карточку на 86-й минуте матча раунда плей-офф Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» за споры с главным судьёй Франсуа Летексье. Сначала португальский специалист получил жёлтую карточку, однако продолжил высказывать претензии французскому арбитру, после чего был удалён.

Фото: Кадр из трансляции Okko

Игра проходит на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу «сливочных».

Второй матч между «Реалом» и «Бенфикой» состоится 25 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

По итогам общего этапа Лиги чемпионов лиссабонская команда набрала девять очков и заняла 24-е место. Мадридский клуб заработал 15 очков и расположился на девятой строчке.

