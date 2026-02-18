Тренер «Атлетико» Симеоне: у «Брюгге» молодая команда, но она уже обладает опытом

Главный тренер «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне высказался о предстоящем первом стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов с «Брюгге».

«Игроки всегда выходят на поле мотивированными, но иногда дела идут лучше, иногда хуже. Нам предстоит встретиться с соперником, который показал достойные результаты в домашних матчах с «Монако», «Марселем» и «Барселоной». Их команда молода, но уже обладает опытом, а также очень быстра в завершающей стадии атаки. Все команды в Лиге чемпионов сильны. Это будет сложный матч, но мы можем победить. Цель — пройти в следующий раунд, а затем сделать как можно больше», — приводит слова Симеоне официальный сайт УЕФА.