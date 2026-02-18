Скидки
Бенфика — Реал Мадрид. Прямая трансляция
23:00 Мск
Тренер «Атлетико» Симеоне: у «Брюгге» молодая команда, но она уже обладает опытом

Комментарии

Главный тренер «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне высказался о предстоящем первом стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов с «Брюгге».

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
18 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Не начался
Атлетико М
Мадрид, Испания
«Игроки всегда выходят на поле мотивированными, но иногда дела идут лучше, иногда хуже. Нам предстоит встретиться с соперником, который показал достойные результаты в домашних матчах с «Монако», «Марселем» и «Барселоной». Их команда молода, но уже обладает опытом, а также очень быстра в завершающей стадии атаки. Все команды в Лиге чемпионов сильны. Это будет сложный матч, но мы можем победить. Цель — пройти в следующий раунд, а затем сделать как можно больше», — приводит слова Симеоне официальный сайт УЕФА.

