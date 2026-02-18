Результаты матчей стыкового раунда Лиги чемпионов — 2025/2026 по футболу на 17 февраля

Во вторник 17 января, состоялись первые матчи стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Завершились четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Лиги чемпионов 18 февраля:

«Боруссия» Дортмунд — «Аталанта» — 2:0;

«Галатасарай» — «Ювентус» — 5:2;

«Бенфика» — «Реал» Мадрид — 0:1;

«Монако» — «ПСЖ» — 2:3.

Ответные встречи в данных противостояниях пройдут 25 февраля. Все, кто играл дома в сегодняшний игровой день, ответный матч проведут в гостях. Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.