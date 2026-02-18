Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Моуринью отреагировал на расистский скандал с участием Винисиуса в игре ЛЧ с «Реалом»

Моуринью отреагировал на расистский скандал с участием Винисиуса в игре ЛЧ с «Реалом»
Комментарии

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью прокомментировал ситуацию с расовым скандалом во время игры с мадридским «Реалом» в рамках первого матча стыкового раунда плей-офф Лиге чемпионов сезона-2025/2026. Гости победили с минимальным счётом 1:0.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Винисиус Жуниор – 50'    

«Что тут жалеть? Я выслушал обе стороны. Винисиус утверждает одно, а Престианни — совсем другое. Мне важно сохранять объективность, и я не намерен занимать позицию ни одной из сторон. Перед эпизодом мы наблюдали хороший футбол: «Бенфика» активно стартовала, а соперники показали характер ближе ко второй половине первого тайма», — приводит слова Моуринью Marca.

Напомним, во втором тайме игра была остановлена после того, как бразильский нападающий «сливочных» Винисиус Жуниор заявил, что защитник «Бенфики» Джанлука Престианни обозвал его словом «обезьяна». Футболисты скрыли свои лица руками и одеждой, что затруднило проверку версии нападающего.

Материалы по теме
Мегаскандал с Винисиусом! Забил шикарный мяч «Бенфике» и чуть не сорвал матч ЛЧ!
Мегаскандал с Винисиусом! Забил шикарный мяч «Бенфике» и чуть не сорвал матч ЛЧ!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android