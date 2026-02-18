Моуринью отреагировал на расистский скандал с участием Винисиуса в игре ЛЧ с «Реалом»

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью прокомментировал ситуацию с расовым скандалом во время игры с мадридским «Реалом» в рамках первого матча стыкового раунда плей-офф Лиге чемпионов сезона-2025/2026. Гости победили с минимальным счётом 1:0.

«Что тут жалеть? Я выслушал обе стороны. Винисиус утверждает одно, а Престианни — совсем другое. Мне важно сохранять объективность, и я не намерен занимать позицию ни одной из сторон. Перед эпизодом мы наблюдали хороший футбол: «Бенфика» активно стартовала, а соперники показали характер ближе ко второй половине первого тайма», — приводит слова Моуринью Marca.

Напомним, во втором тайме игра была остановлена после того, как бразильский нападающий «сливочных» Винисиус Жуниор заявил, что защитник «Бенфики» Джанлука Престианни обозвал его словом «обезьяна». Футболисты скрыли свои лица руками и одеждой, что затруднило проверку версии нападающего.