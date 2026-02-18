Скидки
Моуринью назвал двух футболистов, способных забить такой же гол, как и Винисиус в матче ЛЧ

Моуринью назвал двух футболистов, способных забить такой же гол, как и Винисиус в матче ЛЧ
Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью прокомментировал забитый гол мадридским «Реалом» в рамках первого матча стыкового раунда плей-офф Лиге чемпионов сезона-2025/2026 с лиссабонцами. Автором гола стал бразильский вингер «сливочных» Винисиус Жуниор. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу мадридцев.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Винисиус Жуниор – 50'    

«Гол Винисиуса был выдающимся. Такой мяч способен забить лишь игрок уровня Неймара или Мбаппе. Его надо носить на руках, а не вступать в конфликты перед огромной аудиторией стадиона», — приводит слова Моуринью Marca.

Напомним, на 50-й минуте встречи Винисиус получил мяч слева от форварда Килиана Мбаппе, вошёл в штрафную и нанёс обводящий удар в дальнюю девятку из-под боснийского защитника Амара Дедича. Ответная встреча между командами состоится 25 февраля.

«Выгнали за простую истину». Моуринью прокомментировал своё удаление в матче с «Реалом»
