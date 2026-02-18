«Выгнали за простую истину». Моуринью назвал причину своего удаления в матче ЛЧ с «Реалом»

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью прокомментировал ситуацию со своим удалением во время игры с мадридским «Реалом» в рамках первого матча стыкового раунда плей-офф Лиге чемпионов сезона-2025/2026. Гости победили с минимальным счётом 1:0.

«Меня выгнали с поля за простую истину. Рефери имел список игроков «Реала», которым противопоказано получать ещё одну жёлтую карточку, поскольку это привело бы к пропуску следующего матча. Из опыта знаю, кто именно рискует остаться вне состава. Правила известны каждому. «Реал» заслуженно победил. Меня не будет рядом с командой в следующей встрече, я лишён права войти в подтрибунное помещение и общаться с игроками, но мои коллеги прекрасно справятся», — приводит слова Моуринью Marca.

Напомним, на 85-й минуте встречи вингер «Реала» Винисиус ударил по ноге полузащитника хозяев Ричарда Риоса. Судья матча Франсуа Летексье проигнорировал эпизод, хотя ранее бразилец уже получал предупреждение за празднование забитого мяча необычным способом и конфликт с защитником соперника Джанлукой Престианни. Моуринью подошёл к ассистенту арбитра и выразил недовольство таким решением, сопровождая свои слова активной жестикуляцией. За это он получил первую жёлтую карточку. После разговора с главным судьёй Летексье специалист моментально увидел вторую жёлтую, ставшую причиной его удаления.