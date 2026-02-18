Скидки
Мбаппе обратился к УЕФА на фоне расистского скандала с участием Винисиуса в матче ЛЧ

Мбаппе обратился к УЕФА на фоне расистского скандала с участием Винисиуса в матче ЛЧ
Комментарии

Нападающий испанского футбольного клуба «Реал Мадрид» Килиан Мбаппе поделился подробностями инцидента, произошедшего в ходе стыкового матча Лиги чемпионов сезона-2025/2026 с португальской «Бенфикой» (1:0). Напомним, игра была приостановлена на девять минут после того, как автор гола Винисиус Жуниор обратился к главному арбитру Франсуа Летексье с жалобой на проявление расизма со стороны футболиста «Бенфики» Джанлуки Престианни.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Винисиус Жуниор – 50'    

«Дети смотрят на нас, и мы обязаны подавать правильный пример. Нельзя закрывать глаза на определённые поступки. Нет смысла распространяться обо всех, ведь среди моих знакомых много достойных португальских друзей. Однако, когда возникает подобная ситуация, её нужно обсудить открыто. Болельщики свистели нам, потому что не знали истинной причины случившегося.

У меня нет претензий к самому клубу «Бенфика» или его наставнику. Считаю его специалистом высокого класса, а клуб одним из сильнейших в Европе. Но игрок, совершивший нарушение, уже не имеет морального права выступать в Лиге чемпионов. Надеюсь, руководство УЕФА примет меры, поскольку произошедший инцидент требует серьёзного разбирательства.

Извинился ли Престианни? Достаточно посмотреть на его реакцию. Настоящие извинения выглядели бы иначе. Конечно, я допускаю собственные недостатки, однако недопустимо игнорировать подобное отношение. Молодость — не оправдание для подобного поведения на поле. Сейчас остаётся ждать решения дисциплинарных органов. Команда приняла коллективное решение покинуть газон, однако позже вернулась и продолжила игру.

Мы спросили мнение Винисиуса, как он видит развитие ситуации дальше. Какой бы путь он ни выбрал, мы будем поддерживать его сообща. Мы всегда выступаем единым фронтом, защищая друг друга. Представьте, что аналогичное происшествие коснулось вас лично? Победа в Лиге чемпионов важна, но существуют приоритеты выше спорта. Необходимо ясно изложить свою позицию, чтобы молодёжь правильно восприняла происходящее», — приводит слова Мбаппе Marca.

Согласно данным издания Marca, Мбаппе неоднократно выражал своё возмущение действиями Престианни прямо на поле, обвиняя последнего в проявлении расистских взглядов.

