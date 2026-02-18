Ванья Дркушич рассказал, насколько он доволен физической формой игроков «Зенита»

Словенский защитник «Зенита» Ванья Дркушич оценил физическую форму — свою и партнёров по команде — после победы в 120-минутном товарищеском матче с «Краснодаром».

— Насколько довольны своей формой, командной формой и тем, как взаимодействуете с партнерами?

— Достаточно доволен. Есть ещё 9-10 дней до начала чемпионата, так что время ещё есть. Мы хорошо работаем, работаем много. Новые игроки хорошо адаптировались в коллективе, так что всё хорошо, — приводит слова Дркушича официальный сайт «Зенита».

Сине-бело-голубые по итогам осенней части сезона находятся на втором месте в Мир Российской Премьер-Лиге, набрав 39 очков в 18 матчах. Лидирующему «Краснодару» «Зенит» уступает одно очко.

Видео: Видеообращение Эраковича к болельщикам «Зенита»