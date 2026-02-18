Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ванья Дркушич рассказал, насколько он доволен физической формой игроков «Зенита»

Ванья Дркушич рассказал, насколько он доволен физической формой игроков «Зенита»
Комментарии

Словенский защитник «Зенита» Ванья Дркушич оценил физическую форму — свою и партнёров по команде — после победы в 120-минутном товарищеском матче с «Краснодаром».

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
17 февраля 2026, вторник. 16:00 МСК
Краснодар
Краснодар, Россия
Окончен
0 : 1
ДВ
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
0:1 Глушенков – 29'    

— Насколько довольны своей формой, командной формой и тем, как взаимодействуете с партнерами?
— Достаточно доволен. Есть ещё 9-10 дней до начала чемпионата, так что время ещё есть. Мы хорошо работаем, работаем много. Новые игроки хорошо адаптировались в коллективе, так что всё хорошо, — приводит слова Дркушича официальный сайт «Зенита».

Сине-бело-голубые по итогам осенней части сезона находятся на втором месте в Мир Российской Премьер-Лиге, набрав 39 очков в 18 матчах. Лидирующему «Краснодару» «Зенит» уступает одно очко.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Игра была принципиальной для нас». Дркушич — о победе «Зенита» в матче с «Краснодаром»

Видео: Видеообращение Эраковича к болельщикам «Зенита»

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android