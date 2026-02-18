Семак высказался о готовности «Зенита» к возобновлению РПЛ после победы над «Краснодаром»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о готовности санкт-петербургской команды к продолжению сезона-2025/2026. Напомним, в крайнем товарищеском матче в рамках зимних учебно-тренировочных сборов сине-бело-голубые одержали победу над «Краснодаром» (1:0). Игра проходила на стадионе «Джебель-Али» (Дубай, ОАЭ).

— На данный момент как вы оцените готовность команды к сезону?

— Нормально, в рабочем режиме. Слава Богу, без серьёзных травм. Конечно, у нас выпадают игроки по каким-то небольшим повреждениям, но на сегодняшний день серьёзных травм нет, это хорошо. Есть ещё время, где уже будем больше в одноразовом режиме, больше тактических занятий. Сыграем ещё одну игру. Я думаю, что к возобновлению чемпионата в нормальной форме подойдём, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Напомним, после 18 матчей чемпионата России «Зенит» набрал 39 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» — одно очко. Уже 27 февраля возобновляется сезон чемпионата России. В первом матче после зимней паузы сине-бело-голубые встретятся на своём поле с калининградской «Балтикой».