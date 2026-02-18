Президент «Бенфики» Руй Кошта участвовал в потасовке с сотрудником «Реала» после ЛЧ — COPE

После завершения первого матча стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между «Бенфикой» и «Реалом» (0:1), в подтрибунном помещении возникла потасовка. Об этом сообщает издание COPE.

По информации источника, в столкновении участвовали президент «Бенфики» Руй Кошта и представитель «Королевского клуба», не относящийся к тренерскому штабу или игрокам. Отмечается, что стороны обменялись взаимными оскорблениями, конфликт пришлось успокаивать окружающим.

Отмечается, что возможной причиной потасовки стало эмоциональное обсуждение расиситского скандала с участием итальянского футболиста «Бенфики» Джанлуки Престианни, который позволил себе расистское высказывание в адрес бразильца Винисиуса Жуниора из «Реала».