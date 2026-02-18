Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент «Бенфики» Руй Кошта участвовал в потасовке с сотрудником «Реала» после ЛЧ — COPE

Президент «Бенфики» Руй Кошта участвовал в потасовке с сотрудником «Реала» после ЛЧ — COPE
Комментарии

После завершения первого матча стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между «Бенфикой» и «Реалом» (0:1), в подтрибунном помещении возникла потасовка. Об этом сообщает издание COPE.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Винисиус Жуниор – 50'    

По информации источника, в столкновении участвовали президент «Бенфики» Руй Кошта и представитель «Королевского клуба», не относящийся к тренерскому штабу или игрокам. Отмечается, что стороны обменялись взаимными оскорблениями, конфликт пришлось успокаивать окружающим.

Отмечается, что возможной причиной потасовки стало эмоциональное обсуждение расиситского скандала с участием итальянского футболиста «Бенфики» Джанлуки Престианни, который позволил себе расистское высказывание в адрес бразильца Винисиуса Жуниора из «Реала».

Материалы по теме
Мбаппе обратился к УЕФА на фоне расистского скандала с участием Винисиуса в матче ЛЧ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android