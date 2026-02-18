Сейвы Сафонова и ассист и удаление Головина — в видеообзоре матча «Монако» с «ПСЖ» в ЛЧ

«Пари Сен-Жермен» обыграл с «Монако» в первом стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. Встреча прошла на стадионе «Луи II» в Монако и завершилась со счётом 3:2.
Российский голкипер Матвей Сафонов завершил встречу с двумя пропущенными мячами и двумя сейвами. Голы в составе победителей забили вингер парижан Дезире Дуэ (2+1) и защитник красно-синих Ашраф Хакими. У хозяев с передачи россиянина Александра Головина забил форвард Фоларин Балогун. Он же забил и второй мяч своей команды. В начале второго тайма Головин получил прямую красную карточку за опасный фол на полузащитнике Витинье. Вашему вниманию предлагается видеообзор встречи.
Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Ответная встреча пройдёт в Париже 25 февраля.
Победители футбольных турниров-2025:
