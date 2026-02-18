Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Монако — ПСЖ, видеообзор матча стыкового раунда Лиги чемпионов, счёт 2:3, видео сэйвов Сафонова, удаление Головина, 18 феврал 2026

Сейвы Сафонова и ассист и удаление Головина — в видеообзоре матча «Монако» с «ПСЖ» в ЛЧ
Комментарии

«Пари Сен-Жермен» обыграл с «Монако» в первом стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. Встреча прошла на стадионе «Луи II» в Монако и завершилась со счётом 3:2.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
2 : 3
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Балогун – 1'     2:0 Балогун – 18'     2:1 Дуэ – 29'     2:2 Хакими – 41'     2:3 Дуэ – 67'    
Удаления: Головин – 48' / нет

Российский голкипер Матвей Сафонов завершил встречу с двумя пропущенными мячами и двумя сейвами. Голы в составе победителей забили вингер парижан Дезире Дуэ (2+1) и защитник красно-синих Ашраф Хакими. У хозяев с передачи россиянина Александра Головина забил форвард Фоларин Балогун. Он же забил и второй мяч своей команды. В начале второго тайма Головин получил прямую красную карточку за опасный фол на полузащитнике Витинье. Вашему вниманию предлагается видеообзор встречи.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Ответная встреча пройдёт в Париже 25 февраля.

Материалы по теме
«ПCЖ» победил «Монако» в Лиге чемпионов. Сафонову забили на 1-й минуте, Головин был удалён

Победители футбольных турниров-2025:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android