Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «ПСЖ» Энрике высказался о голах в ворота Сафонова и волевой победе над «Монако»

Тренер «ПСЖ» Энрике высказался о голах в ворота Сафонова и волевой победе над «Монако»
Комментарии

Главный тренер парижского «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал волевую победу своей команды в матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Монако» со счётом 3:2, упомянув о голах, пропущенных в первом тайме вратарём парижан Матвеем Сафоновым. Напомним, красно-синие победили, уступая по ходу встречи со счётом 0:2.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
2 : 3
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Балогун – 1'     2:0 Балогун – 18'     2:1 Дуэ – 29'     2:2 Хакими – 41'     2:3 Дуэ – 67'    
Удаления: Головин – 48' / нет

«Это была особенная игра. Уже первая атака «Монако» привела к взятию наших ворот. Затем соперники вновь успешно преодолевают нашу оборону и забивают второй мяч. Подобные ситуации могли бы пошатнуть веру игроков в себя, как индивидуально, так и командно. Однако мы справились с этим испытанием. Настроение коллектива оставалось высоким, несмотря на сложность момента», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Ответный матч между командами состоится 25 февраля в Париже.

Материалы по теме
Видео
Сейвы Сафонова и ассист и удаление Головина — в видеообзоре матча «Монако» с «ПСЖ» в ЛЧ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android