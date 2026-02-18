Тренер «ПСЖ» Энрике высказался о голах в ворота Сафонова и волевой победе над «Монако»

Главный тренер парижского «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал волевую победу своей команды в матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Монако» со счётом 3:2, упомянув о голах, пропущенных в первом тайме вратарём парижан Матвеем Сафоновым. Напомним, красно-синие победили, уступая по ходу встречи со счётом 0:2.

«Это была особенная игра. Уже первая атака «Монако» привела к взятию наших ворот. Затем соперники вновь успешно преодолевают нашу оборону и забивают второй мяч. Подобные ситуации могли бы пошатнуть веру игроков в себя, как индивидуально, так и командно. Однако мы справились с этим испытанием. Настроение коллектива оставалось высоким, несмотря на сложность момента», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Ответный матч между командами состоится 25 февраля в Париже.