«Я расстроен». Тренер «Монако» отреагировал на удаление Головина в матче ЛЧ с «ПСЖ»

«Я расстроен». Тренер «Монако» отреагировал на удаление Головина в матче ЛЧ с «ПСЖ»
Главный тренер «Монако» Себастьен Поконьоли прокомментировал поражение своей команды в матче с «Пари Сен-Жермен» (2:3) в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 в контексте удаление россиянина Александра Головина.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
2 : 3
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Балогун – 1'     2:0 Балогун – 18'     2:1 Дуэ – 29'     2:2 Хакими – 41'     2:3 Дуэ – 67'    
Удаления: Головин – 48' / нет

«Я расстроен. Расстроен не только из-за красной карточки, но и из-за всей ситуации, связанной с ней. Думаю, сейчас мы не можем позволить себе проводить такие нестабильные матчи. Я могу это обсудить, но предпочитаю делать это внутри команды.

Но меня также расстраивает то, что мы играем в плей-офф Лиги чемпионов с большим количеством отсутствующих игроков, имея при этом не такую длинную скамейку с большим количеством молодых игроков в составе. Конечно, завершение игры вдесятером делает ситуацию ещё сложнее, усугубляя и без того непростые обстоятельства. Тогда встаёт вопрос, как правильно подойти к этим трудностям… Я очень расстроен, потому что на таком уровне соревнований мы, безусловно, заслуживаем того, чтобы не оказываться в ситуации, когда нам постоянно приходится спрашивать себя: «Если бы не это или если бы не то», — приводит слова Поконьоли L'Équipe.

Напомним, на 46-й минуте встречи главный арбитр встречи Хесус Хиль Мансано показал Головину жёлтую карточку за грубый фол на полузащитнике красно-синих Витинье, но изменил своё решение после вмешательства VAR, показав прямую красную карточку.

Ранее Головин получил две жёлтые карточки за одну минуту в матче 22-го тура Лиги 1 с «Нантом» (3:1). Таким образом, россиянин удалился дважды за пять календарных дней в двух играх подряд.

