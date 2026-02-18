Джонатан Альба рассказал, какой по стилю будет игра «Ростова» весной 2026 года

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба ответил на вопрос о стиле игры команды в весенней части сезона-2025/2026.

— Все знают, что «Ростов» — одна из лучших команд РПЛ по пробегу, по прессингу, по движению. Весной вы планируете остаться с этой философией, не будете от неё отказываться?

— Нет, не будем менять, конечно. То, что мы делаем очень хорошо, надо оставить, конечно, и то, что мы делали не очень, надо улучшать. Конечно, я рад по поводу нашего пробега, нашего прессинга — вот так и будем продолжать, — сказал Альба в видеоинтервью пресс-службе «Ростова».

Жёлто-синие по итогам осенней части сезона-2025/2026 набрали 21 очко в 18 матчах и занимают в турнирной таблице Мир РПЛ 11-е место.

