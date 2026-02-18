Скидки
Джонатан Альба рассказал, какой по стилю будет игра «Ростова» весной 2026 года

Джонатан Альба рассказал, какой по стилю будет игра «Ростова» весной 2026 года
Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба ответил на вопрос о стиле игры команды в весенней части сезона-2025/2026.

— Все знают, что «Ростов» — одна из лучших команд РПЛ по пробегу, по прессингу, по движению. Весной вы планируете остаться с этой философией, не будете от неё отказываться?
— Нет, не будем менять, конечно. То, что мы делаем очень хорошо, надо оставить, конечно, и то, что мы делали не очень, надо улучшать. Конечно, я рад по поводу нашего пробега, нашего прессинга — вот так и будем продолжать, — сказал Альба в видеоинтервью пресс-службе «Ростова».

Жёлто-синие по итогам осенней части сезона-2025/2026 набрали 21 очко в 18 матчах и занимают в турнирной таблице Мир РПЛ 11-е место.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
