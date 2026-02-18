Скидки
Головин получил самую низкую оценку в матче ЛЧ. Сафонов — худший в составе «ПСЖ»

Комментарии

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин получил самую низкую оценку среди всех игроков первого матча стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «ПСЖ» (2:3). Об этом сообщает популярный статистический портал Whoscore.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
2 : 3
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Балогун – 1'     2:0 Балогун – 18'     2:1 Дуэ – 29'     2:2 Хакими – 41'     2:3 Дуэ – 67'    
Удаления: Головин – 48' / нет

По данным источника, оценка Головина составляет 5,9. В его активе голевая передача и удаление, после которого парижанам удалось вырвать победу в матче. Отметим, вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов получил, по данным того же портала, самую низкую оценку среди всех игроков красно-синих — 6,0. На его счету два пропущенных мяча и два сейва. Лучим игроком матча от Whoscored стал вышедший на замену автор дубля и голевого паса вингер парижан Дезире Дуэ (9,6).

Фото: Whoscored

По данным других топовых статистических порталов, Головин также расположился в числе худших игроков матча. Так, Flashscore выставил россиянину 5,4 — худший результат в матче. У Сафонова — 6,5 — вторая самая низкая в составе «ПСЖ». Лучший в данном рейтинге снова Дуэ (9,9).

Фото: Flashscore

А по данным Sofascore, Головин получил оценку 6,4. У Сафонова — 6,2. Лучшим игроком признан вновь Дуэ (9,2).

Фото: Sofascore

Фото: Sofascore

Ответный матч между командами состоится 25 февраля.

