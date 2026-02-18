Скидки
Ванья Дркушич высказался о жёсткости товарищеского матча «Зенита» и «Краснодара»

Словенский защитник «Зенита» Ванья Дркушич ответил на вопросы о степени жёсткости 120-минутного товарищеского матча с «Краснодаром» (1:0).

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
17 февраля 2026, вторник. 16:00 МСК
Краснодар
Краснодар, Россия
Окончен
0 : 1
ДВ
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
0:1 Глушенков – 29'    

— Ванья, игра была достаточно жёсткой и эмоциональной. Это хорошо за 10 дней до чемпионата?
— Это всегда хорошо. Это хорошая подготовка к чемпионату, где каждая игра будет такой. Это принципиальный соперник для нас, может быть, наш главный конкурент за чемпионство. Так что, думаю, это очень хороший спарринг.

— Как вам кажется, сегодняшний матч по накалу и эмоциям можно сравнить с чемпионатом?
— Хороший вопрос. Не знаю, наверное, в чемпионате чуть-чуть по-другому, потому что играешь за очки. Но всё равно для нас каждая игра очень важна, мы знаем, какой клуб представляем на поле. Нам нужно выигрывать каждую игру, и мы стараемся это делать, — приводит слова Дркушича официальный сайт «Зенита».

Единственный гол в контрольной встрече «Зенита» и «Краснодара» забил на 29-й минуте Максим Глушенков. По договорённости соперников матч прошёл в увеличенном формате — из 120 игровых минут.

Сине-бело-голубые по итогам осенней части сезона находятся на втором месте в Мир Российской Премьер-Лиге, набрав 39 очков в 18 матчах. Лидирующему «Краснодару» «Зенит» уступает одно очко.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
