Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Винисиус опубликовал провокационный пост после матча с «Бенфикой» в ЛЧ

Винисиус опубликовал провокационный пост после матча с «Бенфикой» в ЛЧ
Комментарии

Вингер «Реал Мадрид» Винисиус Жуниор опубликовал провокационный пост после победы над «Бенфикой» (1:0) в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Винисиус Жуниор – 50'    

Во втором тайме бразилец забил решающий мяч, отпраздновал его танцем с угловым флагом между ног и получил за это жёлтую карточку. Позже игрок заявил о расистских высказываниях со стороны Джанлука Престианни, из-за чего встреча была ненадолго остановлена. После матча Винисиус выложил фото празднования, где рядом запечатлён Килиан Мбаппе, и подписал: «Увидимся на «Бернабеу».

Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Фото: Скрин из социальных сетей Винисиуса Жуниора

Второй матч между «Реалом» и «Бенфикой» состоится 25 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Материалы по теме
«Реал» обыграл «Бенфику» в матче раунда плей-офф Лиги чемпионов благодаря голу Винисиуса
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android