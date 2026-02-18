Винисиус опубликовал провокационный пост после матча с «Бенфикой» в ЛЧ

Вингер «Реал Мадрид» Винисиус Жуниор опубликовал провокационный пост после победы над «Бенфикой» (1:0) в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Во втором тайме бразилец забил решающий мяч, отпраздновал его танцем с угловым флагом между ног и получил за это жёлтую карточку. Позже игрок заявил о расистских высказываниях со стороны Джанлука Престианни, из-за чего встреча была ненадолго остановлена. После матча Винисиус выложил фото празднования, где рядом запечатлён Килиан Мбаппе, и подписал: «Увидимся на «Бернабеу».

Винисиус Жуниор Фото: Скрин из социальных сетей Винисиуса Жуниора

Второй матч между «Реалом» и «Бенфикой» состоится 25 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.