Джанлука Престианни ответил на обвинения в расизме со стороны Винисиуса Жуниора

Вингер «Бенфики» Джанлука Престианни ответил на обвинения в расизме, выдвинутые против него нападающим мадридского «Реала» Винисиусом Жуниором.

«Хочу прояснить, что ни в какой момент я не допускал расистских оскорблений в адрес Винисиуса Жуниора, который, к сожалению, неправильно понял то, что, как ему показалось, он услышал. Я никогда не был расистом по отношению к кому бы то ни было и сожалею о тех угрозах, которые получил со стороны болельщиков мадридского «Реала», — приводит слова Престианни журналист Фабрицио Романо.

Напомним, во втором тайме игра была остановлена после того, как бразильский нападающий «сливочных» Винисиус Жуниор заявил, что футболист «Бенфики» Джанлука Престианни обозвал его обезьяной.