Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Килиан Мбаппе: Престианни назвал Винисиуса обезьяной пять раз! Пять!

Килиан Мбаппе: Престианни назвал Винисиуса обезьяной пять раз! Пять!
Комментарии

Форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе после первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Бенфикой» (1:0) заявил, что вингер португальцев Джанлука Престианни пять раз обозвал нападающего «сливочных» Винисиуса Жуниора обезьяной.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Винисиус Жуниор – 50'    

«Престианни назвал Винисиуса обезьяной пять раз! Пять! И я сам видел и слышал. Он прикрыл лицо майкой, чтобы никто этого не видел и не слышал, но все отчетливо видно по его реакции после матча, по его лицу, по его поведению. Его лицо не лжет», – приводит слова Мбаппе Marca.

Напомним, во втором тайме игра была остановлена после того, как бразильский нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор обвинил вингера «Бенфики» Джанлуку Престианни в расизме.

Материалы по теме
Фото
Винисиус опубликовал провокационный пост после матча с «Бенфикой» в ЛЧ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android