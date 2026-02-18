Килиан Мбаппе: Престианни назвал Винисиуса обезьяной пять раз! Пять!

Форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе после первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Бенфикой» (1:0) заявил, что вингер португальцев Джанлука Престианни пять раз обозвал нападающего «сливочных» Винисиуса Жуниора обезьяной.

«Престианни назвал Винисиуса обезьяной пять раз! Пять! И я сам видел и слышал. Он прикрыл лицо майкой, чтобы никто этого не видел и не слышал, но все отчетливо видно по его реакции после матча, по его лицу, по его поведению. Его лицо не лжет», – приводит слова Мбаппе Marca.

Напомним, во втором тайме игра была остановлена после того, как бразильский нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор обвинил вингера «Бенфики» Джанлуку Престианни в расизме.