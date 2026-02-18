Скидки
Винисиус Жуниор отреагировал на расистский скандал в матче с «Бенфикой» в ЛЧ

Винисиус Жуниор отреагировал на расистский скандал в матче с «Бенфикой» в ЛЧ
Комментарии

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор высказался по поводу расистского скандала в матче с «Бенфикой» (1:0) в первом раунде плей-офф Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Винисиус Жуниор – 50'    

«Расисты — это прежде всего трусы. Им нужно прикрывать рты футболками, чтобы показать, насколько они слабы. Но у них есть защита со стороны тех, кто теоретически обязан их наказывать.

В том, что произошло сегодня, нет ничего нового ни в моей жизни, ни в жизни моей команды. Я получил жёлтую карточку за празднование гола и до сих пор не понимаю почему. С другой стороны, это просто плохо работающий протокол, от которого нет никакой пользы», – написал Винисиус в своих социальных сетях.

Напомним, во втором тайме игра была остановлена после того, как бразильский нападающий «сливочных» Винисиус Жуниор заявил, что футболист «Бенфики» Джанлука Престианни обозвал его обезьяной.

Комментарии
Новости. Футбол
