Винисиус Жуниор отреагировал на расистский скандал в матче с «Бенфикой» в ЛЧ

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор высказался по поводу расистского скандала в матче с «Бенфикой» (1:0) в первом раунде плей-офф Лиги чемпионов.

«Расисты — это прежде всего трусы. Им нужно прикрывать рты футболками, чтобы показать, насколько они слабы. Но у них есть защита со стороны тех, кто теоретически обязан их наказывать.

В том, что произошло сегодня, нет ничего нового ни в моей жизни, ни в жизни моей команды. Я получил жёлтую карточку за празднование гола и до сих пор не понимаю почему. С другой стороны, это просто плохо работающий протокол, от которого нет никакой пользы», – написал Винисиус в своих социальных сетях.

Напомним, во втором тайме игра была остановлена после того, как бразильский нападающий «сливочных» Винисиус Жуниор заявил, что футболист «Бенфики» Джанлука Престианни обозвал его обезьяной.