Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов отреагировал на победу в матче ЛЧ с «Монако»
Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал победу над «Монако» (3:2) в матче первого раунда плей-офф Лиги чемпионов.
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
2 : 3
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Балогун – 1' 2:0 Балогун – 18' 2:1 Дуэ – 29' 2:2 Хакими – 41' 2:3 Дуэ – 67'
Удаления: Головин – 48' / нет
«Монако» показал нам, что это Лига чемпионов и здесь никто не намерен уступать просто так. Но мы это понимаем, и я рад, что моя команда проявила характер. Мы выполнили половину работы. Если хотим взять трофей, то должны пройти через многое. Ничто не могло изменить нашей задачи, а задача была одна — победа. Во втором матче произойти может всякое, и мы к этому готовы», — приводит слова Сафонова официальный сайт УЕФА.
Ответный матч между командами состоится в среду, 25 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.
