«Сделали три шага назад». Тренер «Ювентуса» Спаллетти — о поражении от «Галатасарая» в ЛЧ
Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти отреагировал на поражение от «Галатасарая» (2:5) в матче первого раунда плей-офф Лиги чемпионов.
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 20:45 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
5 : 2
Ювентус
Турин, Италия
1:0 Сара – 15' 1:1 Копмейнерс – 16' 1:2 Копмейнерс – 32' 2:2 Ланг – 49' 3:2 Санчес – 60' 4:2 Ланг – 75' 5:2 Боэ – 86'
Удаления: нет / Кабаль Мурильо – 67'
«Сегодня вечером мы не показали своего характера, сделали три шага назад. Мы не осознали сложность и опасность того, что делали. Если мы уступаем в качестве игры, то всегда находимся в обороне под риском. Постараемся провести правильный анализ перед ответным матчем», — приводит слова Спаллетти официальный сайт УЕФА.
Второй матч между «Галатасараем» и «Ювентусом» состоится 25 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Альянц» в Турине.
По итогам общего этапа Лиги чемпионов итальянский клуб заработал 13 очков и занял 13-е место.
