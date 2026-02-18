«Сделали три шага назад». Тренер «Ювентуса» Спаллетти — о поражении от «Галатасарая» в ЛЧ

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти отреагировал на поражение от «Галатасарая» (2:5) в матче первого раунда плей-офф Лиги чемпионов.

«Сегодня вечером мы не показали своего характера, сделали три шага назад. Мы не осознали сложность и опасность того, что делали. Если мы уступаем в качестве игры, то всегда находимся в обороне под риском. Постараемся провести правильный анализ перед ответным матчем», — приводит слова Спаллетти официальный сайт УЕФА.

Второй матч между «Галатасараем» и «Ювентусом» состоится 25 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Альянц» в Турине.

По итогам общего этапа Лиги чемпионов итальянский клуб заработал 13 очков и занял 13-е место.