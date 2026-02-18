Скидки
Джонатан Альба ответил на вопрос о подготовке «Ростова» к матчу с «Краснодаром»

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба рассказал, готовятся ли жёлто-синие конкретно к стартовому матчу весенней части сезона — выездной игре 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с действующим чемпионом России «Краснодаром» 28 февраля.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2026, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
— У нас очень сложный старт сезона — в гостях матч с чемпионом. Вы сейчас уже какие-то моменты прокручиваете в голове — тактические, что хотите в этом матче показать?
— Нет, пока не думал конкретно по поводу нашего соперника. Мы на сборах готовимся с ориентиром на себя, смотрим только в нашу сторону, где надо улучшать. Когда уже придёт микроцикл первой недели чемпионата, будем думать по поводу следующего соперника, — сказал Альба в видеоинтервью пресс-службе «Ростова».

«Ростов» по итогам осенней части сезона-2025/2026 набрал 21 очко в 18 матчах и занимает в турнирной таблице Мир РПЛ 11-е место. «Краснодар» набрал 40 очков и возглавляет чемпионскую гонку, опережая на одно очко «Зенит».

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Джонатан Альба рассказал, какой по стилю будет игра «Ростова» весной 2026 года

Видео: «Ростов» празднует выход в Суперфинал Кубка России

