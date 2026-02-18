«Играю не один — это была командная работа». Гирасси — о победе «Боруссии» над «Аталантой»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси отреагировал на победу над «Аталантой» (2:0) в матче первого раунда плей-офф Лиги чемпионов.

«Я играю не один — это была командная работа. Мы быстро забили первый мяч, затем второй, а во втором тайме сыграли уже не так ярко, но надёжно оборонялись. Теперь сосредотачиваемся на ближайшем туре, а затем на следующей неделе отправимся в Италию, чтобы пройти дальше», — приводит слова Гирасси официальный сайт УЕФА.

Второй матч между «Боруссией» и «Аталантой» состоится 25 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия» в Бергамо (Италия).