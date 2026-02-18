Скидки
Фиаско «Ювентуса» в Турции — в видеообзоре матча Лиги чемпионов

Комментарии

«Галатасарай» разгромил «Ювентус» в первом стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. Встреча прошла на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле (Турция). Матч закончился со счётом 5:2 в пользу хозяев.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 20:45 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
5 : 2
Ювентус
Турин, Италия
1:0 Сара – 15'     1:1 Копмейнерс – 16'     1:2 Копмейнерс – 32'     2:2 Ланг – 49'     3:2 Санчес – 60'     4:2 Ланг – 75'     5:2 Боэ – 86'    
Удаления: нет / Кабаль Мурильо – 67'

У хозяев забитыми мячами отметились Габриэл Сара, Ноа Ланг (2), Давинсон Санчес и Саша Боэ. У Виктора Осимхена ассистентский дубль.

В составе гостей два гола записал на свой счёт Тён Копмейнерс.

Хуан Давид Кабаль Мурильо получил красную карточку на 67-й минуте при счёте 3:2 в пользу стамбульского клуба.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Второй матч между «Галатасараем» и «Ювентусом» состоится 25 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Альянц» в Турине.

