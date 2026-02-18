Фиаско «Ювентуса» в Турции — в видеообзоре матча Лиги чемпионов

«Галатасарай» разгромил «Ювентус» в первом стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. Встреча прошла на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле (Турция). Матч закончился со счётом 5:2 в пользу хозяев.

У хозяев забитыми мячами отметились Габриэл Сара, Ноа Ланг (2), Давинсон Санчес и Саша Боэ. У Виктора Осимхена ассистентский дубль.

В составе гостей два гола записал на свой счёт Тён Копмейнерс.

Хуан Давид Кабаль Мурильо получил красную карточку на 67-й минуте при счёте 3:2 в пользу стамбульского клуба.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Второй матч между «Галатасараем» и «Ювентусом» состоится 25 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Альянц» в Турине.