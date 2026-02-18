Фиаско «Ювентуса» в Турции — в видеообзоре матча Лиги чемпионов
Поделиться
«Галатасарай» разгромил «Ювентус» в первом стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. Встреча прошла на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле (Турция). Матч закончился со счётом 5:2 в пользу хозяев.
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 20:45 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
5 : 2
Ювентус
Турин, Италия
1:0 Сара – 15' 1:1 Копмейнерс – 16' 1:2 Копмейнерс – 32' 2:2 Ланг – 49' 3:2 Санчес – 60' 4:2 Ланг – 75' 5:2 Боэ – 86'
Удаления: нет / Кабаль Мурильо – 67'
У хозяев забитыми мячами отметились Габриэл Сара, Ноа Ланг (2), Давинсон Санчес и Саша Боэ. У Виктора Осимхена ассистентский дубль.
В составе гостей два гола записал на свой счёт Тён Копмейнерс.
Хуан Давид Кабаль Мурильо получил красную карточку на 67-й минуте при счёте 3:2 в пользу стамбульского клуба.
Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Второй матч между «Галатасараем» и «Ювентусом» состоится 25 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Альянц» в Турине.
Материалы по теме
Комментарии
- 18 февраля 2026
-
08:48
-
08:36
-
08:30
-
08:20
-
08:03
-
07:39
-
07:30
-
07:26
-
07:04
-
06:52
-
06:30
-
06:20
-
06:05
-
05:48
-
05:24
-
05:00
-
04:57
-
04:50
-
04:47
-
04:35
-
04:20
-
03:54
-
03:33
-
03:19
-
02:59
-
02:58
-
02:52
-
02:20
-
01:17
-
01:07
-
01:03
-
01:01
-
00:54
-
00:49
-
00:42