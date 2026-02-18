Гол и ассист Гирасси — в видеообзоре матча дортмундской «Боруссии» с «Аталантой» в ЛЧ
Дортмундская «Боруссия» обыграла «Аталанту» в первом стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. Встреча прошла на стадионе «Дортмунд» (Германия) и завершилась со счётом 2:0.
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 23:15 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
2 : 0
Аталанта
Бергамо, Италия
1:0 Гирасси – 3' 2:0 Байер – 42'
В составе победителей лучшим игроком матча стал Серу Гирасси, на счету которого гол и результативная передача. Ещё одним забитым мячом отметился Максимилиан Байер.
Второй матч между «Боруссией» и «Аталантой» состоится 25 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия» в Бергамо (Италия). По итогам общего этапа Лиги чемпионов немецкая команда набрала 11 очков и заняла 17-е место. Итальянский клуб заработал 13 очков и расположился на 15-й строчке.
