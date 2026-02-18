УЕФА начнёт расследование инцидента с Винисиусом в матче «Бенфика» — «Реал»

Союз европейских футбольных ассоциаций инициировал дисциплинарное расследование эпизода, произошедшего в первом матче стыкового раунда Лиги чемпионов между «Бенфикой» и мадридским «Реалом» (0:1). Поводом стали обвинения в расистских оскорблениях в адрес Винисиуса Жуниора. Об этом сообщает Madrid Universal.

По информации источника, УЕФА намерен опросить всех участников инцидента, включая Килиана Мбаппе, который после матча публично заявил, что полузащитник лиссабонского клуба Джанлука Престианни допустил расистские высказывания. В случае отсутствия доказательств санкции применяться не будут.

Матч в Лиссабоне завершился победой мадридцев со счетом 1:0, а его исход решил гол Винисиуса. Во втором тайме игра была приостановлена почти на девять минут после обращения бразильца к арбитру Франсуа Летексье. Ответная встреча пройдет 25 февраля на «Сантьяго Бернабеу».