УЕФА начнёт расследование инцидента с Винисиусом в матче «Бенфика» — «Реал»

Союз европейских футбольных ассоциаций инициировал дисциплинарное расследование эпизода, произошедшего в первом матче стыкового раунда Лиги чемпионов между «Бенфикой» и мадридским «Реалом» (0:1). Поводом стали обвинения в расистских оскорблениях в адрес Винисиуса Жуниора. Об этом сообщает Madrid Universal.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Винисиус Жуниор – 50'    

По информации источника, УЕФА намерен опросить всех участников инцидента, включая Килиана Мбаппе, который после матча публично заявил, что полузащитник лиссабонского клуба Джанлука Престианни допустил расистские высказывания. В случае отсутствия доказательств санкции применяться не будут.

Матч в Лиссабоне завершился победой мадридцев со счетом 1:0, а его исход решил гол Винисиуса. Во втором тайме игра была приостановлена почти на девять минут после обращения бразильца к арбитру Франсуа Летексье. Ответная встреча пройдет 25 февраля на «Сантьяго Бернабеу».

Винисиус опубликовал провокационный пост после матча с «Бенфикой» в ЛЧ
