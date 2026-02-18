Скидки
«Фантастика». Витинья — о камбэке «ПСЖ» в матче с «Монако»

«Фантастика». Витинья — о камбэке «ПСЖ» в матче с «Монако»
Португальский полузащитник «ПСЖ» Витинья прокомментировал победу над «Монако» (3:2) в матче первого раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
2 : 3
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Балогун – 1'     2:0 Балогун – 18'     2:1 Дуэ – 29'     2:2 Хакими – 41'     2:3 Дуэ – 67'    
Удаления: Головин – 48' / нет

«Фантастика. Два быстрых пропущенных гола — это сложно, но мы вернулись в игру, и это говорит о нашем характере. Было непросто, но мы сделали это. Во многом это произошло благодаря помощи Дезире Дуэ и других парней, вышедших на замену», — приводит слова Витиньи официальный сайт УЕФА.

Ответный матч между командами состоится в среду, 25 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. По итогам общего этапа Лиги чемпионов «Монако» набрал 10 очков и занял 21-е место. Парижский клуб с 14 очками расположился на 11-й строчке.

