«Фантастика». Витинья — о камбэке «ПСЖ» в матче с «Монако»

Португальский полузащитник «ПСЖ» Витинья прокомментировал победу над «Монако» (3:2) в матче первого раунда плей-офф Лиги чемпионов.

«Фантастика. Два быстрых пропущенных гола — это сложно, но мы вернулись в игру, и это говорит о нашем характере. Было непросто, но мы сделали это. Во многом это произошло благодаря помощи Дезире Дуэ и других парней, вышедших на замену», — приводит слова Витиньи официальный сайт УЕФА.

Ответный матч между командами состоится в среду, 25 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. По итогам общего этапа Лиги чемпионов «Монако» набрал 10 очков и занял 21-е место. Парижский клуб с 14 очками расположился на 11-й строчке.