Болельщики «Бенфики» забросали поле посторонними предметами в матче с мадридским «Реалом»

Болельщики «Бенфики» забросали поле посторонними предметами в матче с мадридским «Реалом»
В концовке первого стыкового матча Лиги чемпионов между «Бенфикой» и мадридским «Реалом» произошёл инцидент с участием болельщиков хозяев. Встреча в Лиссабоне завершилась победой мадридцев со счётом 1:0.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Винисиус Жуниор – 50'    

На четвёртой компенсированной минуте второго тайма, во время подачи углового у ворот португальского клуба, с трибун на поле полетели посторонние предметы. Полузащитник Орельен Тчуамени поднял оказавшийся на газоне вейп и передал его главному арбитру Франсуа Летексье. Эпизод не остался единичным: уже через несколько минут, когда Винисиус Жуниор готовился исполнить следующий угловой, фанаты начали бросать пластиковые бутылки, одна из которых попала бразильцу в руку.

Тчуамени

Тчуамени

Фото: Скан трансляции матча «Бенфика» — «Реал Мадрид» на ОККО

Матч был доигран без повторной остановки, однако произошедшее может стать предметом дополнительного разбирательства со стороны дисциплинарных органов. Ответная встреча команд состоится 25 февраля в Мадриде.

УЕФА начнёт расследование инцидента с Винисиусом в матче «Бенфика» — «Реал»
