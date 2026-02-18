Вингер «ПСЖ» Дезире Дуэ: моя работа — помогать команде
Поделиться
Французский вингер «ПСЖ» Дезире Дуэ прокомментировал победу над «Монако» (3:2) в матче первого раунда плей-офф Лиги чемпионов.
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
2 : 3
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Балогун – 1' 2:0 Балогун – 18' 2:1 Дуэ – 29' 2:2 Хакими – 41' 2:3 Дуэ – 67'
Удаления: Головин – 48' / нет
«Главное не то, как сыграл лично я. Главное — наша победа. Мы выполнили свою работу и очень этому рады. Моя работа — помогать команде. Не могу сказать, полностью ли мы контролируем ситуацию в этом противостоянии. Следующий матч будет в любом случае сложным. Мы должны быть готовы», — приводит слова Дуэ официальный сайт УЕФА.
Ответный матч между командами состоится в среду, 25 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. По итогам общего этапа Лиги чемпионов «Монако» набрал 10 очков и занял 21-е место. Парижский клуб с 14 очками расположился на 11-й строчке.
Материалы по теме
Комментарии
- 18 февраля 2026
-
08:48
-
08:36
-
08:30
-
08:20
-
08:03
-
07:39
-
07:30
-
07:26
-
07:04
-
06:52
-
06:30
-
06:20
-
06:05
-
05:48
-
05:24
-
05:00
-
04:57
-
04:50
-
04:47
-
04:35
-
04:20
-
03:54
-
03:33
-
03:19
-
02:59
-
02:58
-
02:52
-
02:20
-
01:17
-
01:07
-
01:03
-
01:01
-
00:54
-
00:49
-
00:42