Расписание матчей Лиги чемпионов — 2025/2026 по футболу на 18 февраля

Сегодня, 18 февраля, состоятся четыре первых матча стыковых матча Лиги чемпионов сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Лиги чемпионов 18 февраля (время московское):

20:45. «Карабах» (Азербайджан) — «Ньюкасл Юнайтед» (Англия);

23:00. «Олимпиакос» (Греция) — «Байер» (Германия);

23:00. «Брюгге» (Бельгия) — «Атлетико» Мадрид (Испания);

23:00. «Будё-Глимт» (Норвегия) — «Интер» (Италия).

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен». В финале прошлого розыгрыша команда разгромила итальянский «Интер» со счётом 5:0.