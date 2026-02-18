Скидки
Главная Футбол Новости

Тренер «Боруссии» Ковач поделился впечатлениями от победы в матче ЛЧ с «Аталантой»

Тренер «Боруссии» Ковач поделился впечатлениями от победы в матче ЛЧ с «Аталантой»
Комментарии

Главный тренер немецкой «Боруссии» Дортмунд Нико Ковач прокомментировал победу в первом стыковом матче Лиги чемпионов с итальянской «Аталантой» (2:0). В составе «Боруссии» голами отметились нападающий Серу Гирасси и полузащитник Максимилиан Байер. Ответный матч состоится 25 февраля.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 23:15 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
2 : 0
Аталанта
Бергамо, Италия
1:0 Гирасси – 3'     2:0 Байер – 42'    

«Я очень доволен — мы показали хороший футбол, забили два мяча и качественно поработали во втором тайме. Мы много трудились над теми элементами, которые сегодня хорошо сработали. Серу Гирасси забил и отдал голевую передачу — именно этого мы от него и ждём. Он отлично взаимодействовал с командой», — приводит слова Ковача официальный сайт УЕФА.

