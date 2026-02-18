Тренер «Боруссии» Ковач поделился впечатлениями от победы в матче ЛЧ с «Аталантой»
Поделиться
Главный тренер немецкой «Боруссии» Дортмунд Нико Ковач прокомментировал победу в первом стыковом матче Лиги чемпионов с итальянской «Аталантой» (2:0). В составе «Боруссии» голами отметились нападающий Серу Гирасси и полузащитник Максимилиан Байер. Ответный матч состоится 25 февраля.
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 23:15 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
2 : 0
Аталанта
Бергамо, Италия
1:0 Гирасси – 3' 2:0 Байер – 42'
«Я очень доволен — мы показали хороший футбол, забили два мяча и качественно поработали во втором тайме. Мы много трудились над теми элементами, которые сегодня хорошо сработали. Серу Гирасси забил и отдал голевую передачу — именно этого мы от него и ждём. Он отлично взаимодействовал с командой», — приводит слова Ковача официальный сайт УЕФА.
Материалы по теме
Комментарии
- 18 февраля 2026
-
10:21
-
10:15
-
09:58
-
09:55
-
09:45
-
09:41
-
09:30
-
09:30
-
09:24
-
09:16
-
09:15
-
09:00
-
09:00
-
08:48
-
08:36
-
08:30
-
08:20
-
08:03
-
07:39
-
07:30
-
07:26
-
07:04
-
06:52
-
06:30
-
06:20
-
06:05
-
05:48
-
05:24
-
05:00
-
04:57
-
04:50
-
04:47
-
04:35
-
04:20
-
03:54