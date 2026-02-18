«Мы понимаем, что они сильны». Тренер «Интера» Киву — о встрече с «Будё-Глимт» в ЛЧ

Главный тренер итальянского «Интера» Кристиан Киву высказался о предстоящем первом стыковом матче Лиги чемпионов с норвежским «Будё-Глимт». Встреча состоится сегодня, 18 февраля. Команды будут играть на стадионе «Аспмюра» в Будё (Норвегия). Начало матча — в 23:00 мск. Ответная игра состоится в Италии 24 февраля.

«Мы вполне неплохо себя проявили, хоть и не смогли выйти напрямую в 1/8 финала. «Будё-Глимт» — сложный соперник. Эта команда добилась большого прогресса. Они создали проблемы «Манчестер Сити» и «Реалу». Мы понимаем, что они сильны», — приводит слова Кристиана Киву официальный сайт УЕФА.