Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Клуб Брюгге — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мы понимаем, что они сильны». Тренер «Интера» Киву — о встрече с «Будё-Глимт» в ЛЧ

«Мы понимаем, что они сильны». Тренер «Интера» Киву — о встрече с «Будё-Глимт» в ЛЧ
Комментарии

Главный тренер итальянского «Интера» Кристиан Киву высказался о предстоящем первом стыковом матче Лиги чемпионов с норвежским «Будё-Глимт». Встреча состоится сегодня, 18 февраля. Команды будут играть на стадионе «Аспмюра» в Будё (Норвегия). Начало матча — в 23:00 мск. Ответная игра состоится в Италии 24 февраля.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
18 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы вполне неплохо себя проявили, хоть и не смогли выйти напрямую в 1/8 финала. «Будё-Глимт» — сложный соперник. Эта команда добилась большого прогресса. Они создали проблемы «Манчестер Сити» и «Реалу». Мы понимаем, что они сильны», — приводит слова Кристиана Киву официальный сайт УЕФА.

Материалы по теме
Тренер «Будё-Глимт» Кнутсен: наши игроки должны быть целеустремлёнными, несмотря на -10°C
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android