Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Карабах — Ньюкасл Юнайтед. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Генич усомнился, что Лусиано Гонду будет много забивать за ЦСКА

Генич усомнился, что Лусиано Гонду будет много забивать за ЦСКА
Комментарии

Футбольный комментатор Константин Генич высказался о нападающем московского ЦСКА Лусиано Гонду. Нападающий стал игроком армейцев в это трансферное окно. Ранее он выступал за санкт-петербургский «Зенит».

«Мне бы хотелось верить, что Гонду [будет] прямо суперзабивным для ЦСКА. Но есть ощущение, что… Он делает всё правильно, но не знаю, будет ли он прям супербомбардиром», — сказал Генич в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

ЦСКА завершил первую часть текущего сезона Мир Российской Премьер-Лиги, занимая четвёртое место в турнирной таблице. От лидирующего «Краснодара» армейцы отстают на четыре очка.

Материалы по теме
Константин Генич обозначил главную проблему «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android