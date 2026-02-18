Генич усомнился, что Лусиано Гонду будет много забивать за ЦСКА

Футбольный комментатор Константин Генич высказался о нападающем московского ЦСКА Лусиано Гонду. Нападающий стал игроком армейцев в это трансферное окно. Ранее он выступал за санкт-петербургский «Зенит».

«Мне бы хотелось верить, что Гонду [будет] прямо суперзабивным для ЦСКА. Но есть ощущение, что… Он делает всё правильно, но не знаю, будет ли он прям супербомбардиром», — сказал Генич в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

ЦСКА завершил первую часть текущего сезона Мир Российской Премьер-Лиги, занимая четвёртое место в турнирной таблице. От лидирующего «Краснодара» армейцы отстают на четыре очка.