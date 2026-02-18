Скидки
Клуб Брюгге — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Хотим ещё раз выиграть». Тренер «Олимпиакоса» Мендилибар — о встрече с «Байером»

Главный тренер греческого «Олимпиакоса» Хосе Луис Мендилибар высказался о предстоящем первом стыковом матче Лиги чемпионов с немецким «Байером». Встреча состоится сегодня, 18 февраля. Начало игры — в 23:00 мск. В матче общего этапа «Олимпиакос» обыграл «Байер» со счётом 2:0.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
18 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Не начался
Байер
Леверкузен, Германия
«Мы хорошо выступили на общем этапе. Превзошли свои ожидания, заняв 18-е место и опередив команды с огромными бюджетами. Сейчас мы хотим ещё раз выиграть у команды, которая находится в хорошей форме. Это новый матч. То, что мы одолели их в прошлый раз, не означает, что сейчас мы выиграем или, наоборот, проиграем.

Важно уметь реализовывать моменты. Мы играли против команд, которые владели мячом меньше нас, но всё равно забивали. В последних матчах мы несколько раз были близки к голу, но так и не смогли забить. Таков футбол. Нам нужно быть столь же эффективными, как и в первом матче с «Байером», — приводит слова Мендилибара официальный сайт УЕФА.

