Александр Головин установил уникальное достижение в Лиге чемпионов с участием американца

Голевой пас полузащитника «Монако» Александра Головина на нападающего монегасков Флориана Балогуна в первом стыковом матче Лиги чемпионов с «ПСЖ» стал первым случаем в истории, когда россиянин и американец организовали совместный гол в рамках самого престижного еврокубкового турнира. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Игра между «Монако» и «ПСЖ» состоялась накануне, 17 февраля, и завершилась победой парижан со счётом 3:2. Головин отдал результативный пас на первой минуте встречи. В самом начале второго тайма российский полузащитник был удалён с поля.

Ответный стыковой матч Лиги чемпионом между «ПСЖ» и «Монако» пройдёт 25 февраля.