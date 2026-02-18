Скидки
Александр Головин установил уникальное достижение в Лиге чемпионов с участием американца

Комментарии

Голевой пас полузащитника «Монако» Александра Головина на нападающего монегасков Флориана Балогуна в первом стыковом матче Лиги чемпионов с «ПСЖ» стал первым случаем в истории, когда россиянин и американец организовали совместный гол в рамках самого престижного еврокубкового турнира. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
2 : 3
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Балогун – 1'     2:0 Балогун – 18'     2:1 Дуэ – 29'     2:2 Хакими – 41'     2:3 Дуэ – 67'    
Удаления: Головин – 48' / нет

Игра между «Монако» и «ПСЖ» состоялась накануне, 17 февраля, и завершилась победой парижан со счётом 3:2. Головин отдал результативный пас на первой минуте встречи. В самом начале второго тайма российский полузащитник был удалён с поля.

Ответный стыковой матч Лиги чемпионом между «ПСЖ» и «Монако» пройдёт 25 февраля.

