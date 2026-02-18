Альба прокомментировал будущий переход Вахании из «Ростова» в «Краснодар»

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба рассказал о своём отношении к предстоящему летом 2026 года трансферу универсального флангового защитника Ильи Вахании в «Краснодар».

— В июне «Ростов» покинет Илья Вахания. Что вы можете сказать об этом трансфере?

— Это наша философия. Когда Вахания пришёл, никто не знал его в чемпионате, а теперь — хороший игрок, игрок сборной. И его карьеру нужно продолжать, конечно. Это всегда было нашей философией — то же самое, как Глебов, как Осипенко, которые пришли, ушли уже как капитаны. Вот ещё один капитан, который уходит. И мы будем смотреть наших молодых, будем готовить нового Ваханию для будущего, — сказал Альба в видеоинтервью пресс-службе «Ростова».

«Ростов» по итогам осенней части сезона-2025/2026 набрал 21 очко в 18 матчах и занимает в турнирной таблице Мир РПЛ 11-е место. «Краснодар» набрал 40 очков и возглавляет чемпионскую гонку, опережая на одно очко «Зенит».

17 февраля жёлто-синие и чёрно-зелёные официально объявили, что летом Илья Вахания станет игроком «быков», отыграв весеннюю часть сезона-2025/2026 за «Ростов».

Видео: «Ростов» празднует выход в Суперфинал Кубка России