Смоленская «Искра» и ещё 19 клубов получили аттестаты для выступления во Второй лиге

13 и 16 февраля прошли очередные заседания Комиссии ФНЛ по аттестации клубов дивизиона «Б» Леон Второй лиги. По итогам заседаний аттестаты ФНЛ были выданы 20 клубам. Об этом сообщил официальный сайт Футбольной национальной лиги.

Клубы, получившие аттестаты:

1. «Строгино» (г. Москва).

2. «Чертаново» (г. Москва).

3. «Динамо-СПБ» (г. Санкт-Петербург).

4. «Зенит» (г. Пенза).

5. «Крылья Советов-2» (г. Самара).

6. «Спартак» (г. Тамбов).

7. «Легион» (г. Махачкала).

8. «Челябинск-2» (г. Челябинск).

9. «Заря» (г. Луганск).

10. «Чайка-М» (с. Песчанокопское).

11. «Металлург» (г. Липецк).

12. «Нефтяник» (г. Избербаш).

13. «Сатурн» (г. Раменское).

14. «Динамо Ставрополь» (г. Ставрополь).

15. «Череповец» (г. Череповец).

16. «Звезда СПБ» (г. Санкт-Петербург).

17. «Иркутск» (г. Иркутск).

18. «Искра» (г. Смоленск).

19. «Тверь» (г. Тверь).

20. «Кызылташ» (г. Бахчисарай).